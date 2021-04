Divja vožnja tujca (21) po slovenskih cestah

Ljutomerski policisti so imeli pretekli petek veliko opravka z voznikom iz Velike Britanije, ki je nezakonito prevažal tujce in bežal pred njimi, pri tem pa tudi trčil v dve policijski vozili.



Okrog 21.30 so v naselju Srednja Bistrica ustavili neznanega voznika osebnega avtomobila opel vectra španskih registrskih oznak in ga pozvali, naj izroči dokumente. Neznani voznik tega ni storil, ampak je z vozilom zapeljal vzvratno in namerno trčil v prednji del vozila policije ter odpeljal naprej v smeri Črenšovcev in nato v smeri avtoceste.



Med vožnjo je večkrat nenadoma zavrl ter zapeljal vzvratno in trčil v prednji del vozila policije in med vožnjo trčil še v drugo službeno vozilo policije. Odrejena je bila uporaba sredstva za prisilno zaustavljanje motornih vozil, stingerja, ki ga je sprva obvozil v naselju Beltinci, drugega pa pri uvozu na avtocesto Gančani prevozil. V nadaljevanju je s predrtimi pnevmatikami ustavil vozilo v krožišču pred uvozom na avtocesto v smeri Maribora in peš pobegnil v neznani smeri. Kljub intenzivni iskalni akciji ga policisti niso izsledili.

Potnica poškodovana

Pri kontroli vozila je bilo ugotovljeno, da je storilec v vozilu prevažal družino, pet državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo s Hrvaško. V nesrečah je nastala materialna škoda. Tujka je pri vožnji dobila poškodbe v obliki odrgnin. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito.



Z zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je bil neznani voznik osebnega avtomobila 21-letni državljan Velike Britanije. O dogodku so policisti takoj obvestili tuje varnostne organe. Naslednji dan, v soboto v jutranjih urah, so bili policisti obveščeni, da so tujca prijeli avstrijski varnostni organi. Tujec je bil s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Na avtocesti povzročil nesrečo

Državljana Velike Britanije so pomurski policisti obravnavali že 1. aprila letos, ko prav tako ni upošteval znakov, naj ustavi, policistov iz Gornje Radgone. Tudi takrat je s pospešeno vožnjo nadaljeval in vozil po avtocesti A5 v smeri Murska Sobote, kjer je povzročil prometno nezgodo in s kraja peš pobegnil. Naknadno so ga izsledili in izvedli postopke zaradi kršitve več cestnoprometnih prekrškov in povzročitve prometne nezgode.



Isto osebo pa so celjski kriminalisti obravnavali lani, ko z osebnim avtomobilom ni ustavila policistom, ampak je agresivno vožnjo nadaljevala in se večkrat namerno zaletela v službeno vozilo policije ter peš pobegnila s skraja. Podana je bila kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: