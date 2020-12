Grozljivka v stanovanju: moški večkrat zabodel mamo in mučil psa

Danes zjutraj okoli 7. ure so celjske policisti obvestili, da je na območju Policijske postaje Žalec 48-letni moški v stanovanju večstanovanjske hiše z nožem večkrat zabodel svojo 87-letno mamo. Z nožem je poškodoval tudi psa.



Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi slabega zdravstvenega stanja mu je bila v nadaljevanju odrejena prisilna hospitalizacija.



Žrtev (87) je hudo poškodovana, vendar naj ne bi bila v smrtni nevarnosti.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj poskusa uboja in mučenja živali.