Padec planinca: poškodoval si je hrbtenico

Danes ob 7.35 je v smeri Milijarda v severni steni Rjavine v Julijcih padel planinec in si poškodoval nogo in hrbtenico, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredoval je helikopter policije z dežurno ekipo GRS na Brniku. Ponesrečenca so oskrbeli, ga dvignili v helikopter in prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Komentarji: