Šokantni prizori, negibnega so ga našli 50 metrov pod progo (FOTO)

Včeraj ob 20.10 je koprske policiste obvestil sprevodnik z vlaka, da je na relaciji Kozina–Prešnica pri Brgodu vlak zbil človeka. »Na kraj nesreče so bili napoteni reševalci. Policisti so ugotovili, da je moški stal na tirih, vlakovodja ga je opazil in takoj začel ustavljati vlak in trobiti, vendar ga je kljub temu zadela desna stopnica lokomotive. Policisti so ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Irana, ki je prišel v Slovenijo nelegalno,« so javnosti sporočili iz PU Koper.

Iranca so odpeljali v SB Izola, od koder so jih obvestili, da ima hujše poškodbe (zlom pet reber in pnevmotoraks). Posredovalo je 13 gasilcev PGD Materija z dvema voziloma (še štirje gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu), poleg njih pa še zdravnica, zdravnik in medicinska sestra ZP Hrpelje, reševalci NMP Sežana, policisti PP Kozina in uslužbenci Slovenskih železnic. Postopek reševanja so opisali pri PGD Materija na facebooku.