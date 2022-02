Grozljiva smrt v Ljubljani: voznica prehitela dva avtomobila in zapeljala pred vlak (FOTO)

Okoli 9. ure se je na prehodu čez železniško progo na Ulici Jožeta Jame, ki ga varujejo polzapornice, zgodila nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Tovorni vlak, ki je vozil iz centra proti Vižmarjam, je trčil v osebno vozilo.

Nesreča na železniškem prehodu. FOTO: Črt Piksi

Po do zdaj znanih podatkih je 82-letna voznica osebnega vozila pripeljala do omenjenega prehoda, tam obvozila dve osebni vozili, ki sta že stali pred spuščenimi zapornicami, in zapeljala mimo, tik preden je pripeljal tovorni vlak.

V trčenju je voznica utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrla.