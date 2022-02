Grozljiva nesreča v Ljubljani: trčenje vlaka in avta, ena oseba umrla

Vprašanje za milijon dolarjev: Vodka ali goveja juh’ca?

Rusija je največja država na svetu. Čeprav vsi vemo nekaj o transsibirski železnici, babuškah, vodki, mavzolejih pa največjih in najglobljih jezerih ter neizprosno nizkih temperaturah, si redko kdo predstavlja, kaj pomeni Rusijo prepotovati. Še manj pa, kako jo prepotovati v avtomobilu, in to pozimi.