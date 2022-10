Groza, kaj sta storila starejšemu paru, sploh ju niso zanimale telekomunikacijske storitve

Policisti ponovno opozarjajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Tak je tudi petkov primer iz okolice Borovnice, ko sta neznanca iz stanovanjske hiše odtujila nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov. Žrtve so predvsem starejši občani.

Kaj se je zgodilo?

Drzna tatvina se je na območju Borovnice zgodila v petek okoli poldneva. Neznani storilec je na domu zamotil starejši par s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, medtem pa je drugi storilec iz hiše odtujili nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Storilca sta močnejše postave in imata temnejše kratke lase. Oblečena sta bila v temno siva oblačila in nosila kapi s ščitkom. Prvi je visok 175 centimetrov, drugi 165. S kraja sta se odpeljala s vozilom znamke Opel.

Policisti o okoliščinah kaznivega dejanja še zbirajo obvestila.

Policija opozarja

Kot opozarjajo policisti, storilci drzne tatvine iz stanovanjskih hiš izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O podobnih dogodkih so že večkrat poročali, vendar opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, bodisi da so serviserji, odkupujejo staro železo, prihajajo iz elektro službe in podobno, ter jih tako zvabijo iz hiše ali v okolico. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci, ki vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato hišo zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in odide.

Policisti občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, pa ključ vzamejo s seboj, tudi če »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb ter vozilo, s katerim so se pripeljale. Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo.

Ob tem tudi svojce in znance prosijo, naj o načinu storitve kaznivih dejanj seznanijo starejše osebe, ki so pogosto žrtve teh kaznivih dejanj.