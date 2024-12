Reševalna akcija madžarskega pohodnika se nadaljuje: nevarnost plazov je velika

Gorski reševalci tudi danes poskušajo s helikopterjem priti čim bližje lokaciji v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je od nedelje madžarski pohodnik, so za STA povedali v Gorski reševalni zvezi Slovenije. Vse je odvisno od vremena, če jih bo helikopter lahko odložil v bližini Kotliške grape, naj bi reševanje nadaljevali peš.

Pohodnik je obtičal v Kotliški grapi na višini okoli 1700 metrov na zelo strmem in zahtevnem terenu. Z njim je bila še pohodnica, prav tako z Madžarske, ki so jo v ponedeljek po dolgotrajni, zahtevni in nevarni akciji uspeli rešiti. Po navedbah reševalcev je bila podhlajena, vendar brez hujših posledic.

»Nameravala sta s Turske gore na Kamniško sedlo, a sta glede na vremenske razmere zgrešila pot in verjetno sestopila po zahtevnem brezpotju v Kotliško grapo,« je v ponedeljkovi izjavi za medije povedal vodja reševanja Jernej Lanišek iz Gorske reševalne službe Kamnik.

Včeraj reševanje ni bilo uspešno, saj se helikopter zaradi premočnega vetra ni uspel niti približati Kotliški grapi, za nadaljevanje klasičnega reševanja in peš vzpon pa so razmere še vedno preveč ogrožajoče. V grapo, kjer je ponesrečenec, je včeraj veter nanosil velike količine snega in nevarnost plazov je velika.

Kakšne so možnosti, ali skoraj čudež bi bil, da človek preživi dva dni v takšnih razmerah brez potrebne opreme?