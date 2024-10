Slovenec ostal brez 5000 evrov

Mariborski policisti so prejeli dve prijavi, ki se nanašata na goljufijo s kriptovalutami. V enem primeru je bil občan iz okolice Ptuja oškodovan za približno 100 evrov, v drugem z območja Središča ob Dravi za 5000 evrov.

»Občane pozivamo k previdnosti pri tovrstnih vlaganjih,« sporočajo s policijske uprave Maribor.

Vedno več je primerov goljufij z lažnimi investicijskimi vlaganji, ki obljubljajo izjemno visoke donose. Te goljufije običajno vključujejo privabljanje žrtev prek oglasov na spletu in družbenih omrežjih, kjer obljubljajo velike zaslužke v kratkem času. Prevaranti pogosto ustvarijo lažne spletne strani ali aplikacije, ki delujejo kot legitimne investicijske platforme. Vendar ko žrtve nakažejo denar, ga ni več mogoče pridobiti nazaj.

Najpogostejše tarče prevar so starejši, pa tudi tisti, ki iščejo hitre zaslužke. Policisti svetujejo, da preverite vse ponudbe in se izogibate nenavadnim obljubam o velikih zaslužkih. Prav tako poudarjajo, da naj ljudje takšne goljufije prijavijo čim prej, saj to omogoča hitrejše ukrepanje.

