Občanka je goljufom nakazala 60.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo novo goljufijo s kriptovalutami. Kot so sporočili, se je občanka namreč odzvala na ponudbo trgovanja s kriptovalutami prek spleta in v skupni vrednosti nakazala finančna sredstva več kot 60.000 evrov. »Neznani storilec jo je ponovno kontaktiral in pozval, naj nakaže dodatna sredstva ter tako pridobi predhodno nakazana finančna sredstva,« so okoliščine goljufije opisali na Policijski upravi Maribor.

Tipična prevara

Gre za tipično prevaro, ki so v tem času pogoste, saj rasti kriptovalut sledi tudi zanimanje za investicije malih vlagateljev, ki pa se v veliko primerih prvič srečujejo z investicijskim poslovanjem. »Prav začetniki v svetu kriptovalut in investicijskega poslovanja so glavna tarča spletnih goljufov,« opozarjajo na portalu Varni na internetu.

Investicijske prevare se začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, goljufi pa so pripravljeni, da bi bili bolj prepričljivi, prevari nameniti veliko svojega časa. »Po telefonu ali klepetu vam obrazložijo natančen potek trgovanja na njihovi platformi in tako pridobijo vaše zaupanje,« pojasnjujejo. Prepričati vas želijo z enostavnim postopkom investiranja, saj naj bi celotno trgovanje temeljilo na avtomatiziranih programih z zajamčenim donosom. Po začetnem plačilu, ki običajno znaša 250 evrov, vam dodelijo dostop do spletnega portala, ki kaže izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev. V dokaz, da ne gre za prevaro, na začetku celo omogočijo prenakazilo manjšega dela prikazanega zaslužka na vaš bančni račun, da bi vas prepričali v še večja vlaganja.

»Ko želite zasluženi denar končno prenakazati na svoj bančni račun, goljufi vsa nadaljnja izplačila onemogočijo. Izplačila pogojujejo z novimi investicijami ter od vas zahtevajo vedno nova in nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov: davkov, provizij, zavarovanja,« še izvemo. Takoj ko ugotovijo, da niste več pripravljeni plačevati, pa se prenehajo odzivati na vse klice in sporočila, vi pa ostanete brez vsega.