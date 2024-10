Pozor, prevaranti vam lahko več kot le izpraznijo bančni račun

Številne spletne zlorabe, od kartičnih do vdorov v spletno ali mobilno banko, za uporabnike pomenijo veliko tveganje. Spletni prevaranti lahko žrtvi ob nedovoljenem vstopu v spletno banko ukradejo vse prihranke. A ne le to, v njenem imenu lahko najamejo še hitri kredit in počrpajo tudi ta sredstva, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Kot je zveza potrošnikov zapisala v članku na spletnem mestu Vem več, ki ga upravlja ob sofinanciranju ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, sta dostopnost in hitrost sklenitve kredita v nekaterih primerih lahko dobrodošli. A možnost sklenitve kredita v spletni banki obenem pomeni, da lahko to v imenu žrtve stori tudi tisti, ki je nedovoljeno vstopil v njeno spletno banko.

Banki morate denar vseeno vrniti

V tem primeru lahko prevaranti žrtvi poleg sredstev, ki jih ima na svojem računu in morebitnih varčevalnih računih, odtujijo tudi znesek hitrega kredita. To pomeni, da ostane brez izposojenega denarja, ki pa ga mora banki vseeno vrniti.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato uporabnikom svetujejo, naj nikoli nikomur ne dovolijo dostopa do svoje spletne ali mobilne banke – ne osebno ne na daljavo prek računalnika. Z nikomer naj ne delijo gesel in drugih občutljivih podatkov.

Mamljive ponudbe za kredite

Hkrati opozarjajo, da je splet poln 'mamljivih' ponudb za kredite, kjer ni treba predložiti skoraj nobenih dokazil o prihodkih in zadolženosti, obrestne mere pa so nizke. Toda praviloma se izkaže, da gre za spletne prevare, kjer žrtev za odobritev ali aktivacijo kredita plača določen znesek, znesek kredita pa na njen račun nikoli ni nakazan.

Na zvezi potrošnikov zato svetujejo najem kreditov pri bankah ali podjetjih, ki imajo za to ustrezno dovoljenje.