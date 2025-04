Požar zajel streho OŠ Beltinci, na kraj prihiteli gasilci (FOTO)

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš je potrdila, da so pomurski policisti bili danes, na veliki petek, ob 13.27 uri obveščeni o požaru na zgradbi Osnovne šole Beltinci.

»Šola je evakuirana in prazna. Ogled kraja požara trenutno še ni možen, zato o vzrokih za požar več podatkov ne moremo posredovati,« je dodala Rauševa.

FOTO: O. B.

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih, je ogenj zajel sončne kolektorje, nato pa se je razširil na del strehe. Na kraj dogodka so takoj prihiteli gasilci, ki so otroke in zaposlene iz šole evakuirali. Gasilci so hitro požar tudi pogasili.