Občanka želela zaslužiti s kriptovalutami in se močno opekla, goljufu nakazala ogromno denarja

Na spletu moramo biti danes še kako previdni, saj smo lahko hitro žrtve spletne prevare. O eni poročajo iz Policijske uprave Maribor, kjer obravnavajo goljufijo s kriptovalutami.

Kot so zapisali, se je občanka odzvala na ponudbo za trgovanje s kriptovalutami prek spleta ter nakazala finančna sredstva v višini več kot 60.000 evrov. Storilec jo je znova kontaktiral in pozval, naj nakaže še več sredstev ter pridobi predhodno nakazana finančna sredstva.

Iz omenjene policijske uprave so dodali povezavo do spletne strani Varni na internetu, kjer je na voljo več informacij v zvezi z investicijskimi prevarami s kriptovalutami.

Nevarna prevara

Kot so zapisali na spletni strani Varni na internetu, se investicijske prevare začnejo z lažnimi oglasi o velikih zaslužkih. V teh oglasih so pogosto zlorabljene podobe znanih oseb. Prevaranti osebam, ki tem oglasom nasedejo, npr. prek telefona razložijo potek trgovanja na svoji platformi. Želijo jih prepričati, da je postopek investiranja pri njih zelo preprost. Trgovanje naj bi namreč temeljilo na avtomatiziranih programih z zajamčenim donosom. Žrtve po začetnem plačilu dobijo dostop do spletnega portala, ki kaže izmišljene podatke o rasti investiranih sredstev. Te rasti so videti lepo, a žal niso resnične.

Težave nastanejo, ko si žrtve želijo »izjemne donose« izplačati. Kot so zapisali na Varni na internetu, lahko prevaranti žrtvam na začetku omogočijo prenakazilo manjšega dela prikazanega zaslužka na TRR, kar lahko žrtve zavede, da ne gre za prevaro. A zaplete se pozneje, saj jim onemogočijo kasnejša izplačila. Od žrtev zahtevajo nove investicije, da bi si lahko izplačale prejšnje, in od njih želijo nova sredstva za kritje raznih fiktivnih stroškov. Ko osebe niso več pripravljene plačevati, se žrtvam ne oglašajo več, te pa ostanejo brez vloženega denarja.

Na Varni na internetu opozarjajo, da so lahko te žrtve nato dodatno oškodovane. Ko izgubijo investirani denar, namreč nekatere na internetu poskušajo najti informacije, kako priti nazaj do denarja, ki so ga izgubile, ob tem pa lahko naletijo na spletne strani, ki naj bi jim pri tem pomagale, a jim lahko ukradejo še dodatna sredstva.

