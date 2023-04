Evakuacija zaradi alarma na Dunajski cesti, gasilci ugotovili tole

Danes ob 10.01 se je v poslovni stavbi podjetja na Dunajski cesti v Ljubljani sprožil avtomatski javljalnik požara. Zaposleni so izvedli evakuacijo, kriv pa je bil opekač, iz katerega se je kadilo. Gasilci GB Ljubljana so ga izklopili iz električnega omrežja, prezračili sobo in pregledali preostale prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.