Na Vrhniki naj bi eksplodiral smodnik, tam je bil po naključju tudi minister Mesec (VIDEO)

Po eksplozijah v podjetju Hamex na Vrhniki je prišlo do požara, ki pa je pod nadzorom in večinoma pogašen. Gasilci sicer preprečujejo morebitne nove eksplozije in razširitev požara na druge objekte, je v izjavi za medije okoli 13. ure dejal vodja intervencije z Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Ažbe. Gibanje na prostem je varno, sporoča Civilna zaščita Vrhnika.

Predstavniki civilne zaščite, policije in gasilcev so ob 16. uri stopili pred medije. Na Vrhniki se je mudil tudi minister za delo, družino in enake možnosti Luka Mesec, ki se je, kot pravi, tam znašel povsem slučajno, saj je bil na obisku vrhniškega centra za socialno delo. Med njegovim obiskom je izvedel za eksplozijo. Svojcem je izrekel sožalje, intervencijskim službam pa se je zahvalil za hitro ukrepanje. Napovedal je tudi odziv vlade, da do takšnih katastrof ne bi več prihajalo.

Požar je bil po besedah Ažbeta sorazmerno hitro pogašen, na požarišču pa ostaja gasilska straža. Kot so pojasnili policisti, ogled kraja nesreče še vedno poteka, zato o vzroku še ne ne morejo govoriti. Ena oseba je izgubila življenje, dve pa sta huje poškodovani. Gre za delavce v podjetju, drugih ljudi v času eksplozije na kraju nesreče ni bilo.

Župan: Nevarnosti za občane ni

Vrhniški župan Daniel Cukjati je za medije potrdil, da nevarnosti za občane ni, po izjavah strokovnjakov pa naj bi prišlo do eksplozije smodnika. »Glede na pretekle izkušnje pa smo aktivirali Ekološki laboratorij z mobilno enoto (Elme) in Agencijo RS za okolje (Arso), ki bosta spremljala razmere in obveščali o morebitnih nevarnostih za občane,« je napovedal.

Tragedija na Vrhniki pa je pretresla tudi predsednico Natašo Pirc Musar. Svojcem preminulega je izrekla sožalje, poškodovanim pa zaželela čimhitrejše okrevanje.