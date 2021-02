Eksplozija v Cerknem, posredovalo 23 gasilcev

V torek ob 19.30 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o manjši eksploziji in požaru v industrijskem obratu v Cerknem. Posredovali so gasilci PGD Cerkno (23), požar pogasili in prezračili prostore. Vzrok eksplozije v sesalni enoti se še ugotavlja. Po prvi oceni je nastalo za 20.000 evrov materialne škode.



O dogodku je policija obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Obveščena je bila tudi pristojna požarna inšpekcijska služba. Idrijski policisti bodo o ugotovitvah pisno obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, poroča PU Nova Gorica.

