Eden padel z lestve, drugi z drevesa

Ob 16.00 je v ulici Pod hribom v Horjulu občan padel z lestve. Gasilci PGD Horjul so nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so nato poškodovanca dokončno oskrbeli občana in prepeljali v UKC Ljubljana.

Dve uri kasneje je v naselju Črešnjevec, v občini Slovenska Bistrica, občan padel z drevesa. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci NMP. Gasilci PGD Slovenska Bistrica pa so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.