Dva mlajša moška in dve mlajši ženski padli v roke slovenskih policistov. To so našli pri njih

Policisti Policijske postaje Sevnica so v torek dopoldne v prodajalni v Boštanju prijeli štiri tatove, ki so iz prodajalne poskušali odtujiti več artiklov. Predmete so zlikovci skrivali v podloge oblačil in žepe in brez plačila poskušali pobegniti.

Ukradene predmete so jim policisti zasegli in vrnili osebju prodajalne.

Zoper osumljenca, stara 22 in 25 let, in osumljenki, stari 19 in 24 let, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.