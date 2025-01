Dva mladoletnika ostala brez roke, tretji bo najverjetneje izgubil vid na enem očesu

V minulih dneh je zaradi nepremišljene uporabe pirotehnike prišlo do hudih in dolgotrajnih posledic pri uporabnikih, predvsem mladoletnikih. V Ljubljani sta dva mladoletnika izgubila roko, eden pa ima hude poškodbe glave in bo najverjetneje izgubil vid na enem očesu, so povedali na današnji skupni tiskovni konferenci policije in UKC Ljubljana.

Policija zaznala, da ljudje vse več pirotehničnih sredstev kupijo prek spleta

Po besedah vodje sektorja splošne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Sebastiana Mohoriča so letos že v času jesenskih počitnic zaznali povečano število prijav uporabe pirotehničnih sredstev. Zaznavajo, da ljudje vse več pirotehničnih sredstev kupijo prek spleta, lani so prav tako zaznali povečano število prijav s strani ravnateljev osnovnih šol, česar prej niso veliko beležili.

»Prvi kazalniki so skrb vzbujajoči predvsem z vidika, da večino kršitev izvedejo otroci ali mladoletniki,« je poudaril Mohorič.

Od začetka decembra lani do 3. januarja letos so na policiji skupno zaznali 120 kršitev zaradi uporabe pirotehnike, pri čemer so jih veliko večino, 115, storili otroci ali mladoletniki. Skupaj so zasegli 6049 pirotehničnih izdelkov.

Telesne poškodbe so obravnavali v 11 primerih, od tega trikrat hude in osemkrat lahke. Prav tako so obravnavali 20 primerov poškodovanja premoženja, pri čemer je šlo za objestnost, kot je poškodovanje zabojnikov za smeti in poštnih predalnikov.

UKC Ljubljana: letos precejšen porast hudih poškodb

V UKC Ljubljana v zadnjih desetih letih sicer opažajo blag upad števila poškodb s pirotehničnimi sredstvi, letos pa opažajo precejšen porast hudih poškodb, je poudaril vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc.

Od 30. decembra do 2. januarja so obravnavali štiri poškodovance, od katerih so bili trije hudo poškodovani, vsi pa so bili mlajši od 15 let.

Dva sta izgubila roko, vse prste in dlan, eden pa ima hude poškodbe glave oz. obraza z najverjetnejšo izgubo vida na enem očesu, do katere je prišlo, ker je otroku v obraz priletela raketa. Četrta poškodba je bila lažja, je pa nastala ob predelavi pirotehničnih sredstev.

»Verjetno si zelo težko predstavljamo, kaj pomeni izguba roke pri nekom, ki je star recimo 11 let. To pomeni zaznamovanost oziroma invalidnost za vse življenje, vse zaradi zelo kratkotrajnega, če lahko tako rečemo, užitka,« je izpostavil Tominc.

Opozoril je, da je rehabilitacija ob tovrstnih poškodbah dolgotrajna, traja lahko več let. Dva mladoletnika sta še hospitalizirana.