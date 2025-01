Na travniku spuščali rakete, ena je zadela otroka

Gorenjski policisti so v zadnjih 24 urah prejeli 16 klicev o moteči ali nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov. V povezavi s tem so obravnavali dva primera, kjer je bila oseba telesno poškodovana, v enem primeru je prišlo do požara, v enem pa so zasegli tudi večjo količino pirotehnike.

Telesne poškodbe zaradi uporabe pirotehnike

Kranjski policisti so bili nekaj pred polnočjo obveščeni, da sta dve ali več skupin na travniku spuščali rakete, od katerih je ena zadela otroka, ki je bil pri tem lahko telesno poškodovan in so mu pomoč nudili v zdravstveni ustanovi. Policisti zbirajo obvestila o identifikaciji oseb in vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek.

Škofjeloški policisti pa so danes nekaj čez polnoč obravnavali 20-letnega fanta, ki se je poškodoval med uporabo rimske sveče. Bil je lahko telesno poškodovan.

Zasežena pirotehnika, z očetom otroka so se pogovorili

Jeseniški policisti so bili včeraj okoli 20.40 obveščeni o metanju petard na območju Blejske Dobrave. Izsledena je bila skupina otrok in eden izmed njih je imel pri sebi še 367 kosov petard, ki so mu bili zaseženi. Policisti so se pogovorili z očetom otroka in bodo obveščali pristojni center za socialno delo.