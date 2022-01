Drevesa so se podrla na daljnovod in zagorela

Ob 14.45 se je v Podvelki na daljnovod podrlo več dreves, ki so zagorela.

Gasilci PGD Brezno - Podvelka in Ožbalt so požar pogasili, območje prekopali in zalili z vodo, poroča Agencija RS za zaščito in reševanje.

Zaradi poškodbe na daljnovodu je brez oskrbe z električno energijo ostalo 40 odjemalcev.