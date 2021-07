Dramatično v Kopru, opazili so utapljajočo se osebo

Ob 12.36 so v Marini Koper opazili utapljajočo se osebo.



Mimoidoči so jo ob pomoči Kapitanije in delavcev Marine Koper spravili na čoln, poroča uprava za zaščito in reševanje. Čoln so ob pomoči drugega plovila spravili do plavajočega pomola, kjer so osebo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči.



Podobna drama se je v četrtek odvijala v Portorožu. Ob 18.27 so v Marini Portorož prisotni iz morja potegnili utopljenca, ki je ob oživljanju spet zadihal. Reševalci nujne medicinske pomoči so ga prepeljali v izolsko bolnišnico.



Nekaj ur prej pa so ob 11.21 plaži Salinera v Strunjanu reševalci iz vode izvlekli utapljajočo se osebo. Kljub hitremu posredovanju je umrla.

