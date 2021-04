Drama v koprski trgovini: prodajalka je bežala, tat jo je lovil

V soboto popoldan je v trgovini v Kopru prodajalka opozorila 40-letnega obiskovalca, ki je zlagal artikle v svoj nahrbtnik. Ta se je razburil, začel kričati nanjo in jo loviti po trgovini. Prodajalka je pobegnila in se skrila. Nato je grozil še drugi prodajalki.Policisti obravnavajo kaznivo dejanje velike tatvine in kaznivo dejanje grožnje.