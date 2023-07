Drama v Mesečevem zalivu: odmevali so kriki na pomoč

Temperature ozračja rastejo in ohlajanje telesa je več kot dobrodošlo. Ne le s pijačo, temveč tudi v vodi. Podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da ima morje prijetnih 24 stopinj, in sodeč po koloni vozil, ki se je okoli 15. ure vila po primorski avtocesti, bo obiskovalcev Primorske tako danes kot v soboto in nedeljo verjetno kar precej. Želimo si lahko le, da bo čim manj zgodb, kot je ta.

Oprijel se je boje

Namreč, danes malo pred 13. uro se je v Strunjanu odvila prava drama. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je med plavanjem v Mesečevem zalivu (občina Izola) omagal plavalec. Uspelo mu je priti do boje, katere se je na srečo uspešno oprijel in začel klicati na pomoč.

Omaganega plavalca so na koncu rešili policisti in ga s svojim plovilom prepeljali na obalo. O dogodku je bila obveščena tudi Uprava za pomorstvo, Pristaniška kapitanija Koper.

Pred dnevi utopitev na Hvaru

Kjerkoli že ste, previdno in ne precenite svojih sposobnosti. Na srečo ima tokrat zgodba dober konec. A ni vedno tak. Pred dnevi smo poročali o tragičnem dogodku na Hvaru: med veselim namakanjem se je utopila ena izmed udeleženk počitnic. Več o tem preberite v članku Tragično: na Hvaru se je utopila Slovenka.