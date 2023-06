Tragično: na Hvaru se je utopila Slovenka

Minuli petek je svoje počitnice v Jelsi na otoku Hvaru zaključila večja skupina poslušalcev Radio Slovenske gorice iz Lenarta, ki so v organizaciji Turistične agencije Relax in omenjenega radia bili na 15. tovrstnih počitnicah. Vsi poudarjajo, kako lepo je bilo in tako je tudi prav, žal pa tudi nesreče nikoli ne počivajo in tako se je predzadnji dan počitnic, v četrtek, 8. junija zgodil tragičen dogodek.

Med veselim namakanjem se je namreč utopila ena izmed udeleženk počitnic, 68-letna Š. K., ki je kot varovanka Socialno - varstvenega zavoda Hrastovec, že dobro desetletje, stanovala pri skrbnici v Sveti Ani v Slovenskih goricah. Na počitnicah jo je tokrat spremljala tudi skrbnica Tončka Gornik iz Svete Ane, žal pa se je nesrečna ženska, v dokaj plitvi vodi, ob obali, nenadoma utopila.

Ker so se med ljudmi v Slovenskih goricah razširile različne govorice o tem, kaj naj bi se dogajalo po utopitvi, smo zadevo preverili na več naslovih in dobili podatke, da je vse poteklo po predpisih in zadostno mero pietete. Kot sta nam zatrdila Jože Režonja iz Agencije Relax in Romana Drumlič iz Radia Slovenske gorice, so bili lokalni reševalci in policisti nemudoma obveščeni o tragičnem dogodku. Prišel naj bi tudi zdravnik, ki je ugotovil smrt, odrejena pa so bila tudi nadaljnja dejanja.

Vse udeležence počitnic je tragedija prizadela, organizatorji pa so zadnji večer odpovedali zabavo z živo glasbo oz. »veseličenje«, kot so jim očitali nekateri v domačem okolju. Pri večerji so se z minuto molka poklonili utopljeni Š. K. Naslednji dan pa so počitnikarji zapustili Hvar in se vrnili v Slovenske gorice, pokojno pa so prevzeli svojci.

Prava letošnja smrtna žrtev na Jadranu iz Slovenije, Š.K., ki je pred dnevi (17. 5.) obeležila 68. rojstni dan, je varovanka Socialno - varstvenega zavoda Hrastovec postala 16. januarja 2012, ko je nekaj časa bila nameščena v dislocirani bivalni enoti Apače. Septembra isto leto se je preselila k skrbniški družini Gornik v Sveti Ani, kjer se je po naših podatkih odlično počutila. Žal je usoda želela, da ne bo dočakala višje starost in je svoje življenje končala v Jadranskem morju.