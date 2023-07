Na Primorki vse stoji: zastoj je dolg že 34 kilometrov

Če se nameravate danes odpraviti na pot, potem boste potrebovali kar nekaj živcev. V Facebook skupini Ustavimo reševalni pas, poročajo o gostem prometu z zastoji v dolžini 34 kilometrov.

Na prometno-informacijskem portalu pa med tem dodajajo, da prihaja do zastojev na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda je 30 minut.

Do zastojev prihaja tudi na poti proti Vrhniki, na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center in na zahodni obvoznici od Kosez, na ljubljanski severni obvoznici pri delovni zapori proti Zadobrovi. Previdnost bo potrebna tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom iz smeri Šentilja in iz smeri Ljubljane. Na cestah Lesce - Bled in Vrhnika - Brezovica.