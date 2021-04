Drama sredi noči, ognjeni zublji pogoltnili pol hiše

Ob 2.04 je na Planini v občini Semič zagorelo ostrešje počitniške hiše (velikosti 7 krat 10 metrov). Gasilci PGD Kot-Brezje, Semič, Stranska vas pri Semiču in Črmošnjice so pogasili požar na objektu. Ogenj je uničil celotno ostrešje in zgornje prostore.



Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Črnomelj, ki so zagotovili vodo z avtocisternami, ekipa prve pomoči civilne zaščite iz Semiča in dežurni delavec Elektra Ljubljana, ki je poskrbel za odklop objekta iz omrežja.



Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Kot-Brezje. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in obseg škode.

