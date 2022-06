Drama sredi noči: na Kraškem robu 29-letnik zgrmel v jamo

Policisti so v četrtek ob 2.20 posredovali v okolici Črnotič v koprski občini, kjer je 29-letni državljan Nepala padel približno 20 metrov globoko v jamo. Pomagali so mu jamarji in reševalci, nato so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

Iz PU Koper so danes sporočili, da so ponoči prejeli klic državljana Nepala, ki je povedal, da je v skupini sedmih oseb eden padel v jamo. Nepalce so izsledili v okolici Črnotič na Kraškem robu. Ti so policiste, jamske reševalce in reševalce odpeljali v gozd v okolici Črnega Kala, kjer je njihov sodržavljan padel v jamo. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito.