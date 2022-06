Ob 3. uri zjutraj zdrsnil v jamo in končal v bolnišnici

Reševalci več jamarskih reševalnih služb so zjutraj v bližini Praproč v občini Koper iz jame izvlekli osebo, ki je zdrsnila vanjo. Nesreča se je zgodila okoli 3. ure zjutraj, ponesrečeno osebo pa so rešili okoli 7. ure zjutraj.

Posredovali so jamarski reševalci iz sežanske, ljubljanske in tolminske jamarske reševalne službe. Reševalci so se z vrvno tehniko spustili približno 20 metrov globoko in oskrbeli ponesrečeno osebo, je zapisano v dnevnem biltenu Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS).

Ponesrečeno osebo so prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.