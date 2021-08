Drama na slovenski avtocesti: voznik pobegnil, policisti ob prihodu šokirani (FOTO)

Audi, v katerem je prevažal Afganistance. FOTO: Policijska Uprava Celje

V ponedeljek okoli 7. ure so bili celjski policisti obveščeni, da je na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstal audi Q7. Policista PP Celje sta ob prihodu ugotovila, da je voznik, ko je opazil, da se je vozilo pokvarilo, pobegnil. V vozilu je ostalo 13 državljanov Pakistana, ki jih je ilegalno pripeljal v Slovenijo.Voznik je Pakistance naložil na območju Hrvaške in jih nelegalno pripeljal v Slovenijo, namenjeni pa so bili v Italijo. Pakistanci so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah obnemogli, enemu so pomoč nudili reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja pa so ga v odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli. Pakistance so po izvedenih postopkih odpeljali v azilni dom v Ljubljano. Voznika, ki jih je prevažal, policija še išče.