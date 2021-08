Ognjeni zublji pogoltnili avtobus (FOTO)

Malo po 6. uri je na cesti v Adrijancih v občini Gornji Petrovci zagorel avtobus. To je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Ognjeni zublji so hitro zajeli celotni avtobus, ki je že pred prihodom gasilcev skoraj v celoti zgorel. Po prvih podatkih v njem ni bilo potnikov, zakaj je zagorel, pa bodo skušali ugotoviti policisti.