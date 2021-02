Drama na dolenjki: trčila v steber, nato pa hodila po avtocesti (FOTO)

Posredovali so gasilci in policisti. FOTO: D. M.

Zvečer je na dolenjski avtocestii na višnjegorskem klancu prišlo do dveh prometnih nesreč, zaradi česar je bila cesta dlje časa zaprta. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je okoli 19. ure je na dolenjski avtocesti prišlo do dveh prometnih nesreč z materialno škodo. V prvi nesreči je bila udeležena voznica osebnega vozila, ki je pred izvozom Ivančna Gorica trčila v betonski steber.Okoliščine prometne nesreče, v kateri voznica ni bila poškodovana policisti še preiskujejo, prav tako ravnanje voznice, ki je izstopila iz vozila in ostala na avtocesti, druga vozila pa so se ustavila, da so se izognila trčenju vanjo.V koloni, ki je nastala za prvo nesrečo je prišlo še do prometne nesreče, v kateri sta bila v naletnem trčenju udeležena še voznika dveh osebnih vozil. Policisti so vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo izdali plačilni nalog zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil do 20.40 oviran promet vozil v smeri Novega Mesta.