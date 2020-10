Doma spet več nasilja?

Veliko dela za policijo

Tržiški policisti so prejeli prijavo nasilja, oškodovanka je bila ranjena.

Že spomladi, ko je bila prvič razglašena epidemija, so poročali o povečanem številu primerov nasilja v družini. »Zaradi okužb s SARS-CoV-2 je znova razglašena epidemija, sprejeti so strožji ukrepi, kot je omejitev gibanja in druženja, več je dela od doma in podobno. Omejitve, ki so bile sprejete zaradi nujnosti, pa lahko privedejo do dviga nestrpnosti in s tem povečanja nasilja v družinah ter žrtvi otežujejo prijavo,« opozarjajo policisti in dodajajo, da je za nekatere lahko dom še nevarnejši od virusa: »Če ste žrtev nasilja v družini, poiščite pomoč policije!«Minuli konec tedna so le na območju celjske policijske uprave obravnavali pet sumov storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. »Storilcem smo izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam in jih kazensko ovadili,« je pojasnila tamkajšnja tiskovna predstavnica. Tržiški policisti so predvčerajšnjim zvečer prejeli prijavo nasilja v družini, oškodovanka je bila po pojasnilih, tiskovnega predstavnika PU Kranj, ranjena. »Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje in vodijo postopek,« je pojasnil. Tudi ljubljanski policisti so posredovali v dveh primerih nasilja v družini.»Če ste priča nasilju, ne ostanite zgolj nemi opazovalci, temveč ga prijavite in prispevajte svoj delček v mozaik preprečevanja nasilja nad najšibkejšimi člani družbe. Zavedati se moramo, da način našega odzivanja na nasilje kaže na dojemanje razvitosti naše družbe na pojav nasilja,« dodajajo možje postave.