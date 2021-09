Dolgoprsti Somalec končal v priporu

Italijanski varnostni organi so Somalca obravnavali za podobna dejanja na območju Trsta z okolico.

Policisti so kazensko ovadili državljana Somalije, ki je utemeljeno osumljen storitve več premoženjskih kaznivih dejanj. Po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku je bil zanj odrejen pripor.Operativno-komunikacijski center koprske policijske uprave je v ponedeljek ob 1.23 prejel klic občanke iz Kolombana, da je iz njihove hiše stekel neznani moški. Isti dan so prejeli še klic občanke z območja Ankarana, da je v njeno hišo prišel neznanec in ji ukradel denar.»V nadaljevanju so policisti Policijske postaje Koper v sodelovanju s policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper na območju Kolombana izsledili moškega, 25-letnega državljana Somalije z urejenim statusom v Italiji. Storilcu je bila odvzeta prostost,« pojasnjuje, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.Kot dodaja, so pri preverjanju okoliščin prijavljenih kaznivih dejanj najprej ugotovili, da je Somalec utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja velike tatvine, izvršene na posebno predrzen način. »V nadaljnji preiskavi je bilo ugotovljeno, da je državljan Somalije od junija letos do vključno 30. avgusta nedvomno izvršil skupno šest kaznivih dejanj, v nekaj primerih pa je bil s kraja dogodka pregnan. Oškodovancem je ukradel nakit in denar. Italijanski varnostni organi, s katerimi so kriminalisti sodelovali v preiskavi, so sporočili, da so istega osumljenca obravnavali za podobna dejanja na območju Trsta z okolico.«Osumljenca so v torek s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ta je zanj odredila pripor.»Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki so dali policistom dodatne informacije v fazi preiskovanja kaznivih dejanj. Te so znatno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin, tudi na podlagi teh pa je bil za osumljenega odrejen pripor. Vse, ki bi imeli glede tovrstnih dejanj dodatne informacije ali podobnih kaznivih dejanj niso prijavili, pa prosimo, da o tem čim prej obvestijo Policijsko postajo Koper ali pokličejo na številko 113,« še dodaja Leskovčeva.