Do potrdil brez testov. Na zatožni klopi diplomirana medicinska sestra Marjetka

»Priznam dejanje. Težko mi je in žal mi je, zato sem tudi dala odpoved v tistem podjetju. Kaj takšnega se ne bo nikoli več ponovilo, se je pa vse zgodilo v zelo posebnih okoliščinah,« je na okrajnem sodišču v Novem mestu dejala diplomirana medicinska sestra Marjetka Cesar Koretič, ki se je na zatožni klopi znašla zaradi že skoraj pozabljenih covid časov, ko smo, če smo se želeli vključiti v javno življenje, potrebovali potrdilo o testiranju ali cepljenju, tako imenovano PCT-potrdilo.

Takrat so se nekateri znašli po svoje, v Novem mestu je bilo na primer mogoče priti do potrdila po bližnjici – brez testiranja. O tem so nas junija lani seznanili tudi s Policijske uprave Novo mesto, ko so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto zaključili obsežno kriminalistično preiskavo. Ta se je nanašala na novomeško zasebno kliniko Polje harmonije.

Marjetka Cesar Koretič je obžalovala dejanje.

Obdolžena Marjetka Cesar Koretič je imela manjšo vlogo, saj ji tožilstvo očita izdajo potrdil o testiranju za 30 oseb v času od konca aprila do konca julija 2021. V družbi Polje harmonije je bilo mogoče opraviti hitre teste za covid, a obdolžena vzorcev sploh ni vzela, le izdala je potrdilo o negativnem testu.

Obdolžena je z zagovornico, odvetnico Vesno Bajec, in tožilko Majo Hutar dosegla dogovor o kazni, tako da je sodnica Andreja Beg sledila dogovoru in obdolženi izrekla pogojno kazen 10 mesecev zapora v preizkusni dobi treh let. »To je primerna kazen, pri kateri je sodišče upoštevalo obdolženkino nekaznovanost in priznanje, s čimer se je občutno skrajšal kazenski postopek. Je pa šlo za precej ponarejenih potrdil, ne le za osamljen primer,« je sodbo obrazložila sodnica Begova.

Še dva obdolžena

Policisti so takrat spisali kazenske ovadbe za trojico zaposlenih, so pa ob razkritju dodali, da so bila kazniva dejanja storjena v obdobju izvajanja covid-19 ukrepov in preprečevanju širjenja te bolezni, natančneje v obdobju od marca 2021 do januarja 2022.

Osumljenih je bilo tudi 176 oseb, ki so bile v 662 primerih pridobitniki potrdil. Na tožilstvo so bile podane kazenske ovadbe za skupno 414 kaznivih dejanj. Po oceni policije je bil z obračunom neizvedenih hitrih antigenskih testiranj državni proračun oškodovan za okoli 5200 evrov.