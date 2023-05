Davorin najel prostitutko Tjašo G., obdelala pa sta ga roparja

28-letna Ljubljančanka Tjaša G., 23-letni Ljubljančan Evris Ramić in 23-letni Hrvat Kenan Nuhanović so se v primežu preiskovalcev kaznivih dejanj znašli zaradi ropa. Tjašinega priimka raje ne bomo zapisali, saj njeni svojci morebiti ne vedo, da naj bi bila prostitutka. Spravili so se na preprostega Štajerca Davorina. Ta je nasedel oglasu na spletni strani avanture.net. Tam je svoje spolne storitve oglašala Tjaša, ki se je prestavljala kot Shy.KittyCat. Sramežljiva muca, torej. Zavpila je Wolt Z njo je navezal stik. Začela sta se pogovarjati oziroma si dopisovati, poslala mu je tudi številko ...