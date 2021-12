Objavljamo posnetke s slovenskih avtocest, ob katerih vas bo spreletel srh (VIDEO)

Da je vožnja v napačno smer izredno nevarna, ni treba posebej poudarjati. Kljub temu da pristojni na to ves čas opozarjajo, se še vedno najdejo posamezniki, ki na ta način ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Dars je na twitterju objavil kompilacijo posnetkov, na katerih so vozniki vozili v napačno smer. Znova opozarjajo, da je tovrstno početje smrtno nevarno, ponovili pa so tudi napotke, kako ravnati, če opazite, da vozite v napačno smer: takoj se ustavite ob robu cestišča, vključite utripalke in pokličite pomoč.

Kako ukrepati, če se pred nami na avtocesti pojavi vozilo, ki vozi v napačno smer?

• Ostanite mirni.

• Verjetno bo vozilo v napačni smeri vozilo skrajno po svoji desni, torej na prehitevalnem pasu, zato takoj zmanjšajte hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali celo na odstavni pas, vklopite vse utripalke, da opozorite še voznike za sabo, varnostna razdalja med vozili v smeri naj bo ustrezna (zadostna).

• Če po radiu slišite, da vozi vozilo v napačni smeri na odseku, kjer ste tudi vi, zmanjšajte hitrost vožnje, vozite v varni razdalji do vozila pred sabo, ne prehitevajte, vozite po voznem ali odstavnem pasu in se, če je le možno, umaknite na prvo počivališče.

• Pokličite (še boljše pa je, če to naredi vaš sopotnik) ali policijo (113) ali prometnoinformacijski center za državne ceste (PIC) prek kratke telefonske številke 1970 (ali običajne telefonske številke 01 518 8518), lahko pa uporabite tudi obcestni telefon. Če si lahko zapomnite registrsko številko avtomobila in tip vozila ter lokacijo, ker ste ga opazili, bo v postopku iskanja voznika ta informacija zelo koristna. Pomembno pa je, da najprej zavarujete sebe.