Neverjetno, kaj so počeli primorski vozniki, ko je v predoru prišlo do nesreče

V korpskem predoru Markovec se je v četrtek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča. Kot poročajo koprski policisti, je bil med obravnavo predor zaprt, vmes pa so prejeli več informacij o tem, da so vozniki pred predorom obračali vozila in vozili v napačno smer, in sicer nazaj proti Izoli.

Policisti so bili sicer o tem obveščeni, vendar na kraju kršitev niso zaznali. »Opozarjamo, da je vožnja v nasprotno smer po avtocesti izjemno nevarna. Ne zaradi kazni, ki vam jo lahko izreče policist, ampak zaradi ogrožanja življenja sebe in drugih udeležencev v cestnem prometu,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Denarna kazen in odvzem vozniškega dovoljenja

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da je vožnja v nasprotni smeri na avtocesti prepovedana. Globa za takšno dejanje je določena v višini najmanj 1200 evrov z izrekom 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Policisti se zavedajo, da je to velik problem, vendar je tovrstne kršitelje velikokrat težko izslediti.

Vklopite vse štiri smernike in zmanjšajte hitrost

»Prav zaradi takšnih, smrtno nevarnih, situacij pogosto sodelujemo tudi z mediji, preko katerih nenehno opozarjamo vse udeležence v cestnem prometu na nevarnost vožnje v napačno smer. Voznikom, ki opazijo, da nekdo vozi v napačni smeri ali so o tem obveščeni, pa svetujemo, naj zmanjšajo hitrost in vklopijo vse štiri smernike, da na ta način na nevarnost opozorijo ostale voznike. Vozijo naj zelo previdno, upoštevajo varnostno razdaljo in o nevarnosti kar najhitreje obvestijo policiste na številko 113,« pozivajo policisti.