Črni dan v Savinjski dolini

Ob 19.44 je v Primožu pri Ljubnem v občini Ljubno ob Savinji osebno vozilo zdrsnilo po brežini približno 150 metrov v globino.Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vrvno tehniko avto izvlekli na cestišče in prenesli osebo do reševalcev mozirske nujne medicinske pomoči.Oseba je poškodbam podlegla, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.S celjske policije so sporočili še: »Policisti so ob ogledu kraja prometne nesreče ugotovili, da je 65-letni voznik osebnega avtomobila v levem ovinku zapeljal desno in z vozišča ter trčil v brežino. Voznik je na kraju nesreče umrl.«Spomnimo, planinec je v nedeljskem dopoldnevu izgubil življenje na območju Luč v Savinjski dolini.