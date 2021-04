Ob 9.51 je na območju Velikega Rogatca v Krnici, občina Luče, planinec zdrsnil v globino in umrl.Posredovali so reševalci GRS Celje in helikopter LPE. Planinca so z vitlom dvignili v helikopter in ga prepeljali do Luč, kjer so ga prevzele pristojne službe, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.To pa ni edina smrtna žrtve to nedeljo v hribih. Kot smo že poročali, reševalci niso mogli pomagati osebi na poti z Blegoša proti Čabračam. Nekateri drugi pohodi, kot je bil na Nanosu, kjer si je planinka zlomila nogo, so se k sreči končali manj tragično.