Črn dan: umrla pod tovornjakoma

Naše ceste so na žalost terjale še dve življenji. Prvo je ugasnilo v četrtek popoldan, še eno pa v petek. »Nekaj pred 16. uro smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na Glavarjevi cesti v Komendi, v kateri je umrl 64-letni kolesar. Po doslej zbranih obvestilih je vozil ob desnem robu, vzporedno z njim pa je vozil 37-letni voznik tovornega vozila. Oba sta vozila po Glavarjevi cesti iz smeri Most proti središču Komende. Voznik tovornega vozila je v križišču z eno izmed ulic zavijal desno, trčil v kolesarja in ga povozil. Moški se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl,« je okoliščine četrtkove nesreče pojasnil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik PU Ljubljana.



Posredovali so gasilci PGD Moste ter sporočili, da so ob njihovem prihodu na kraj dogodka krajani že potegnili nezavestnega kolesarja izpod tovornjaka in začeli temeljne postopke oživljanja. »Posredovali smo še z defibrilatorjem do prihoda nujne medicinske pomoči iz ZD Kamnik. Kljub hitremu posredovanju krajanov in intervencijskih enot je zaradi prehudih poškodb žal umrl,« so pojasnili.



»Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo,« je še sporočil Tomaževic. Stopil pred tovornjak O tragični nesreči, v kateri je bilo prav tako udeleženo tovorno vozilo, so v petek poročali tudi s PU Maribor. Nesreča se je zgodila okrog 12.15, in sicer je na avtocesti približno 200 metrov pred mejnim prehodom Gruškovje 42-letni tovornjakar iz Bosne in Hercegovine trčil v 58-letnega pešca, državljana Češke, ta pa je na kraju nesreče umrl. Vse okoliščine nesreče policisti sicer še ugotavljajo, neuradno pa smo izvedeli, da je nesreči botrovalo hitenje na toaleto.



Nekaj podrobnosti je sicer predstavil Boštjan Koletnik z oddelka za cestni promet sektorja uniformirane policije na mariborski policijski upravi. Po njegovih besedah se je nesreča zgodila na mestu, kjer je levi del vozišča namenjen za osebne avtomobile in avtobuse, desni pa izključno za tovorna vozila. Ko je po desnem vozišču pripeljal voznik vlečnega vozila s polpriklopnikom, sta iz desne strani na vozišče avtoceste stopila dva pešca. Eden se je še pravi čas ustavil, drugi pa je stopil naravnost pred tovorno vozilo. Po Koletnikovih besedah je 42-letni voznik s sprednjim delom trčil v 58-letnega pešca, ki ni nosil ustreznega odsevnega brezrokavnika, čeprav bi ga na avtocesti moral. Pešcu ni bilo več pomoči.



Vse okoliščine policisti torej še ugotavljajo, a za zdaj ne kaže, da bi nesreči botrovalo še kaj, denimo neprilagojena hitrost, saj je voznik tovornega vozila takoj po trčenju ustavil. Tudi preizkus alkoholiziranosti je bil negativen. Je pa Koletnik med drugim dejal, da bi jasno sliko dogajanja lahko pokazal videoposnetek nadzornega sistema na mejnem prehodu, ki si ga prizadevajo dobiti.

Letos je to na območju PU Maribor 17. smrtna žrtev prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa je umrlo 12 ljudi.

Pred nami je konec tedna, ki bo kljub koledarski jeseni skorajda poleten in nas bo razveseljeval s sončnim vremenom in za ta čas visokimi dnevnimi temperaturami, zato ob tem Agencija za varnost prometa »na vse udeležence v prometu naslavlja poziv k največji možni odgovornosti, previdnosti in osredotočenosti na varno udeležbo v prometu in k pozornosti do najbolj ranljivih – pešcev, kolesarjev, motoristov.«

