Zanika, da bi bila z nasilnežem v zvezi

Robert Horvat se ni hotel zagovarjati. FOTO: Oste Bakal

Horvat naj bi bil nasilen do nekdanje partnerice. FOTO: Blaž Samec

MURSKA SOBOTA – Predsednik okrajnega sodišča v Murski Soboti, sodnik, mora te dni razsojati o tem, ali je bil 44-letni nekdanji policistres nasilen do zdaj že nekdanje partnerice. Zaradi omenjenega kaznivega dejanja je Horvat že oktobra lani prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zato v pravnem postopku toži ministrstvo za notranje zadeve oziroma policijo ter terja vnovično zaposlitev in plačilo zaostalih osebnih dohodkov ter drugih prispevkov.Ker tožilkana tokratni obravnavi ni prebrala obtožnice, prav tako svoje izpovedi ni podala oškodovanka, obtoženi pa se ni želel zagovarjati in bo zagovor podal ob koncu postopka, je sodišče lahko zaslišalo le nekaj prič. Ob tem so si stranke, po izključitvi javnosti, ogledale še več pisnih in slikovnih dokazov, predvsem sms-sporočil, ki po naših informacijah v ničemer ne bremenijo obtoženega.Po drugi strani je večina zaslišanih prič le nekoliko obremenila Horvata, ki ga zastopa odvetnik. Sestra oškodovanedenimo ni bila zadovoljna, da ji Zdenka nikoli ni omenjala Horvata. Šele februarja lani ji je dejala, da ima težave »z nekim tipom, ki se ga ne more rešiti«. Šlo je za Horvata, ki je nekega dne, ko se je odnos sfižil, obiskal tudi njo, a ga je odslovila. »Med drugim mi je dejal, da novi fant ni zanjo, ker da gre za nekega narkomana,« je dejala Suzana in tudi potrdila, da je njena sestra nekoč imela zlomljen prst na roki, a ji je dejala, da se je to zgodilo med zapiranjem vrat avtomobila., Zdenkin novi partner, je na sodišču razložil, kako je potekal razhod njegovega dekleta in obtoženega, med drugim je dejal, da se Zdenka Horvata nikakor ni mogla rešiti. Posebno zanimiva je bila izpoved najboljše prijateljice oškodovanke, ki naj bi ji Zdenka povedala o zalezovanju in spornih sporočilih. Prepričana je, da obtoženi in oškodovanka sploh nista bila par. Na vprašanje odvetnika Šafariča, kaj po njenem pomeni razmerje, pa je dejala, da »spoštovanje, ljubezen in včasih, vsaj tedensko, tudi spolne odnose«.»Onadva pa sploh nista imela spolnih odnosov, saj mi je to potrdila tudi Zdenka,« je povedala Daniela Kocet Puhan. Sojenje se bo nadaljevalo v začetku aprila.