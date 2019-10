Vrnil se je na kriva pota in končal v rokah policije

POSTOJNA – Postojnski policisti so z operativnim delom na terenu prišli do 30-letnika iz Postojne, ki so ga utemeljeno osumili storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov so osumljenca v ponedeljek popoldne prijeli pri preprodaji prepovedanih drog in mu odvzeli prostost.



Policisti in kriminalisti so nato v Postojni opravili hišno preiskavo in zasegli heroin, kokain, amfetamin, večjo količino gotovine in večjo količino različnih vrst tablet, ki vsebujejo prepovedane droge. Osumljeni jih je preprodajal in hranil z namenom nadaljnje preprodaje.



Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov ter dejstva, da je specialni povratnik, ki je že bil obsojen zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, je bil Postojnčan v torek s kazensko ovadbo zaradi ponovne storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog ter prometa z njimi priveden k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ki mu je odredil pripor.