DOMŽALE – V noči iz nedelje na ponedeljek, ob 1.42 je v osnovni šoli na Kettejevi ulici v Domžalah, v razredu v 1. nadstropju, počila dovodna gibljiva cev za vodo. Voda je poplavila 5 učilnic in hodnik. Gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale in PGD Domžale-mesto so zaprli vodo in jo posesali, poroča Uprava za zaščito in reševanje.



Na Kettejevi ulici sta sicer dve osnovni šoli, zaenkrat še ni znano, v kateri je prišlo do nesreče in kako bodo speljali pouk.