Tik pred božičem so ji grozili s pištolo, končala je v UKC Ljubljana

DOMŽALE – Včeraj malo pred 10. uro so bili policisti obveščeni o ropu v specializirani prodajalni v Domžalah. V zlatarno sta vstopila dva neznanca in z uporabo fizične sile in orožja od prodajalke zahtevala denar. Odtujila sta več kosov nakita in zbežala. Uslužbenka je bila zaradi lažjih poškodb odpeljana v UKC Ljubljana. Neznanca sta odtujila za več tisoč evrov nakita.



Opis storilcev:



– moški močnejše postave, star 50 do 55 let, visok okoli 180 cm (ni bil zamaskiran), oblečen v črno bundo in črne hlače, govoril v jeziku ene od držav na območju bivše Jugoslavije, na rokah je imel rokavice;

– moški srednje postave, star 35 do 40 let, visok 170 do 175 cm (ni bil zamaskiran), oblečen v siva oblačila, govoril v jeziku ene od držav na območju bivše Jugoslavije, na rokah je imel rokavice, držal je črno pištolo.



Policija naproša vse, ki so bili morebiti priča njunemu begu ali imajo o dogodku kakršnekoli informacije, da pokličejo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.