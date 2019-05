Večkrat ga je zabodel, kazen pa: deljenje igel

Nekdanja Osolnikova tovarna, danes pribežališče ljudi z dna družbe

Bil sem v zaporu in sem si rekel, da tja ne grem nikoli več, ker tam ni luštno.

