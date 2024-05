Bine in Urša sta najboljša za volanom

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je izbor Najboljši za volanom izvedla osmo leto zapored, pri čemer tesno sodelujejo s policijo, Rdečim križem Slovenije, Javno agencijo RS za varnost prometa in drugimi partnerji.

»Zelo nas veseli, da se število prijav mladih iz leta v leto povečuje. Letos so namreč mladi rešili več kot 2000 spletnih testov s področja cestnoprometnih predpisov, polfinalisti in finalisti pa so morali dokazati tudi poznavanje avtomobilizma ter avtomobilske tehnike ter prikazati največ znanja, spretnosti in talenta pri varni vožnji avtomobila, ukrepanju v primeru prometne nesreče in poznavanju postopkov izvajanja prve pomoči. Najbolj pa upam, da bodo vsi sodelujoči in predvsem finalisti pridobljeno znanje znali dobro uporabiti tudi v praksi,« je mladim polaskal Davorin Smodiš, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja AMZS.

Vsi letošnji finalisti izbora Najboljši za volanom na Vranskem Foto: Mojca Marot

Pet vaj O zmagi je odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, policija in Rdeči križ Slovenije preizkusili vozniško znanje in spretnosti: vožnja in parkiranje prikolice, simulacija izpitne vožnje, zanašanje, umikanje oviram in upoštevanje varnostne razdalje ter natančno parkiranje, slalom z žogo ter avto na koleščkih in ukrepanje v primeru prometne nesreče ter nudenje prve pomoči.

Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletnega testa se je v polfinalu potegovalo za 10 vstopnic, ki so v posamezni kategoriji vodile v finale ter do laskavega naslova najboljši za volanom. Za naziv najboljša mlada voznica Slovenije so se pomerile 24-letna Urša Brumec iz Mengša, ki je zbrala največ točk in postala najboljša za volanom, Lara Anja Oman, Jera Gregorc, Laura Volmajer, Špela Cimerman, Timeja Čerenak, Suzana Motoh, Ema Nemec, Špela Tocko in Ines Velić.

Med fanti pa so se v finalu pomerili Tilen Lovrek, Vid Valenci, Luka Gorjan, Nik Škrbinc, Gaj Černigoj, Luka Poljanc, Žan Koncilija, Luka Vrhovnik in Borut Zaplatar, najboljši za volanom pa je bil 22-letni Bine Frelih iz Zgornje Sorice pri Železnikih, ki je začel v spremstvu voziti avto že pri rosnih 16 letih.

Takole so policisti preverjali upoštevanje omejitev hitrosti na poligonu. Foto: AMZS

»To se mi zdi, da je kar velika prednost, saj se tako bolj navadiš na avto, razširi se ti pogled, manj si nervozen in veš, kaj lahko na cesti pričakuješ. Žal meni dela največ preglavic nudenje prve pomoči in tu bom še moral izpiliti svoje znanje, najlažje pa mi je bilo parkiranje s prikolico, saj sem doma vajen tudi traktorja,« nam je povedal Bine, ki si doslej v prometu ni prislužil še nobene kazni, je pa imel bližnje srečanje s srno, ki pa je trk prav tako preživela. Veliko časa v avtu preživi tudi zmagovalka Urša Brumec, ki je od veselja kar zavriskala in dejala, da se bo z novim cliom zagotovo odpeljala na daljši izlet v sosednjo Italijo.

Oba, tako Frelih kot Brumčeva, se bosta oktobra udeležila tudi mednarodnega tekmovanja v Belgiji.