Pustil marmelade in svoj DNK

Je bil neprišteven?

Denis Čaušević si je na predobravnavnem naroku za sojenje zaradi vlomov v kleti v Igriški ulici v Ljubljani zaželel postavitve sodnega izvedenca za psihiatrijo, in sicer »takega za alkohol in drogo«. Dokazoval bi rad neprištevnost med kaznivim dejanjem.

29. februarja 2016 naj bi vlomil v več kleti.

LJUBLJANA – Slovenska javnost si bonajbolj zapomnila po njegovem tatinskem pohodu po ljubljanski nadškofiji oziroma natančneje po stanovanju nadškofa, kjer si je postregel z njegovimi šamponi, črnim anorakom in prenosnim računalnikom. Pa tudi s 510 evri in 7500 avstralskimi dolarji. Če mu je 3. marca 2016 prvi del podviga uspel, se je zapletlo v drugem delu, ko je želel zapustiti prostore nadškofije. Takrat so ga zasačili in pri njem opazili nekatere predmete, za katere se je izkazalo, da so bili ukradeni nadškofu. Izročil jim je celo svojo osebno izkaznico, da so jo na nadškofiji fotokopirali, kopijo so pozneje izročili policistom.Precej plezalnih in akrobatskih sposobnosti je 12. maja istega leta pokazal na naslovu Trubarjeva cesta 28. Do balkona, s katerega je vstopil v stanovanje, je prišel tako, da je splezal na 12 metrov visoko streho sosednje hiše. Poleg nahrbtnika je ukradel brusilni stroj in kotno brusilko, v stanovanju pa razbil luči in z barvo umazal stene. Načrt, da ga policisti ne bi dobili, pa se mu ni izšel, ko je med odhodom na drugo lokacijo, na Trubarjevo ulico 50, kjer je kitajska restavracija, izgubil kartico ZZZS. V restavraciji je ukradel kovček, v katerem so bili zlata verižica in zlati moški prstan, prenosni telefon, brivnik in več oblačil. Razbil je luči na akvariju, več steklenic pijač in steklo na vhodnih vratih. Navdušen nad najdbo je očitno pozabil na ukradeni nahrbtnik z brusilko in strojem, saj ga je pustil na terasi restavracije. Ob petih zjutraj se je odpravil še do lokala Rog na Petkovškem nabrežju, kjer je z ostrim predmetom poškodoval in uničil ponjavo za prekrivanje zamrzovalnika. V nočnem pohodu je ukradel za 3047 evrov stvari in povzročil za 2550 evrov škode. Za vse skupaj je Čaušević maja 2017 dobil enotno zaporno kazen dveh let in enega meseca zapora.In medtem ko je to kazen že odslužil, ga na ljubljanskem okrožnem sodišču čaka novo sojenje. Tokrat zaradi poskusa storitve nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine, in sicer iz 29. februarja 2016. V Igriški ulici 3 v Ljubljani je vlomil v tri kleti, a ker v njih ni našel nič pametnega, menda le nekaj marmelad in druge šare, je blok zapustil. A kaj ko je bil tako nepazljiv, da je za seboj pustil DNK-sledi. Krivde glede tega na sodišču ni priznal že pred dvema letoma in pol, zagovor pa bi moral podati šele ta ponedeljek. A Čauševića ni bilo pred sodnico. Ta je pojasnila le, da mu je bilo 14. septembra letos vabilo vročeno in da je obravnava prestavljena na 8. oktober.