Policijski lov: 43-letnik se ni dal, ko so ga ulovili, so ga uklonili

DOBROVO – Policisti prometne policije Nova Gorica so v nedeljo, 6. oktobra, ob 16.15 med izvajanjem nadzora cestnega prometa na lokalni cesti Dobrovo–Vipolže, občina Brda, ustavljali voznika osebnega avtomobila peugeot, ki na predpisani znak ni ustavil. Ob približevanju policistu je le zmanjšal hitrost in nato zapeljal desno v smeri vasi Ceglo.



Prometni policisti so zapeljali za njim in ga dohiteli po približno stotih metrih zunaj naselja Vipolže. Pobegli voznik je nato zapeljal z vozišča in na makadamsko ter travnato površino, kjer je izgubil nadzor nad vozilom in s prednjim delom avtomobila trčil v drevo. Takoj zatem je skozi desna vrata izstopil in peš zbežal s kraja proti vinogradom.



Policisti so ga kmalu dohiteli, v nadaljevanju postopka pa so morali uporabiti prisilna sredstva.



Gre za 43-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).



Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov čaka še srečanje s sodnikom, saj bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.