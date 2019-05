Pedofil ni priznal krivde

Priznal bi le en spolni napad

Obtoženi je želel doseči sporazum s tožilstvom, v katerem bi priznal zadnje očitano kaznivo dejanje, ne pa tudi še enega izpred petih let.

Bilo je pričakovati, da bo sodnik Stanislav Jug hitro opravil z zadevo, a se to ni zgodilo. FOTO: Oste Bakal

MURSKA SOBOTA – Čeprav je bilo pričakovati, da bo sodnik okrožnega sodišča v Murski Sobotiže te dni na predobravnavnem naroku končal primer 23-letnika z Goričkega, se to ni zgodilo. Okrajni državni tožilecfanta bremeni spolne zlorabe mladoletne sorodnice, in po naših podatkih, saj je obravnava zaprta za javnost, je v primeru priznanja krivde zanj predlagal enotno zaporno kazen tri leta in pet mesecev zapora.A zdaj bo torej stekla glavna obravnava, na kateri bodo izvedli številne dokaze. Mladeniču, ki je v priporu od 10. januarja, zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, grozi od tri do osem let zapora. Neuradno smo izvedeli, da je obtoženi želel doseči sporazum s tožilstvom, v katerem bi priznal zadnje očitano kaznivo dejanje, ne pa tudi še enega izpred petih let. Kljub temu bi se tožilstvo zadovoljilo s kaznijo treh let in petih mesecev zapora.Poleg zadnjega spolnega napada, ki naj bi ga bil obtoženi pripravljen priznati, se je menda nekaj podobnega namreč zgodilo že pred petimi leti, takrat je bila deklica stara le osem let. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, višji državni tožilec, nam je že pred vložitvijo obtožnice potrdil, da je obtoženi 23-letnik iz občine Puconci »v bistvu povratnik, saj je istovrstno dejanje zagrešil pred petimi leti zoper isto oškodovanko«.V Novicah smo že podrobneje poročali o zgodbi, ki je pretresla Pomurje v začetku leta, osnovnošolka pa naj bi bila žrtev svojega strica med novoletnimi prazniki. Zgodilo naj bi se na Goričkem na novega leta dan.Od ljudi, ki so bili pripravljeni govoriti z nami, a so želeli ostati neimenovani, smo izvedeli, da je policija spolnemu izprijencu prišla na sled, potem ko se je deklica za pomoč obrnila na društvo, ki svetuje žrtvam nasilja. Nemudoma je stekla policijska preiskava, policisti so moškemu odvzeli prostost, preiskovalna sodnicapa je na predlog okrajnega državnega tožilca Mateja Kučana zoper moškega odredila pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.